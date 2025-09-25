За даними Corriere della Sera, Макс Аллегрі встановив ряд суворих правил для гравців і персоналу, включаючи обов'язок говорити італійською, дрес-код для виїзних матчів і обов'язкові передматчеві розминки. Тренер також постановив, що гравці і співробітники клубу повинні харчуватися в Міланелло за одним обіднім столом.

Раніше гравцям Мілана було дозволено окремо приймати їжу, що неминуче сприяло формуванню окремих угруповань.

Що стосується дрес-коду для виїзних матчів, Аллегрі постановив, що всі, включаючи відповідальних за екіпіровку і кухарів, повинні з'являтися на стадіоні в повній клубній формі, в піджаку і краватці. Повідомляється, що це відсилання до "старого Мілана" і епохи Берлусконі: "послання приналежності, яке повинно поширюватися на всіх без винятків".

Мілан виграв 3 з 4 матчів Серії А на старті сезону, а також вийшов до 1/8 фіналу Кубка країни.

