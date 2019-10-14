Аллегрі запросить Евра у свій тренерський штаб, якщо отримає роботу в Манчестер Юнайтед

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра може увійти в тренерський штаб Массімілано Аллегрі, який є одним з головних претендентів на місце Уле Гуннара Сульшера.

Італійський фахівець готовий зробити француза своїм помічником, інформує Daily Mail.

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Аллегрі впевнений, що Евра допоможе йому швидше адаптуватися в Англії, а також налагодити позитивні стосунки з фанатами "червоних дияволів". Колишній захисник Манчестер Юнайтед провів кілька успішних сезонів під керівництвом Аллегрі в Ювентусі, завдяки чому знайомий з його методами роботи.

До слова, наразі Евра проходить тренерські курси, а також допомагає керманичу молодіжної команди (U-18) манкуніанців Нілу Раяну.

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