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Аллегрі: Покидаю команду, яка знову виграє чемпіонат у наступному сезоні

08:49 258 Читать на русском
Аллегрі: Покидаю команду, яка знову виграє чемпіонат у наступному сезоні
Массіміліано Аллегрі / Calciomercato

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі провів останню прес-конференцію в туринському клубі.

"Я залишаю команду-переможця, команду, яка, якщо не на 100, то на 80% знову виграє титул в наступному сезоні.

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Мені нема про що шкодувати, хочу подякувати всім, з ким разом ми будували цю чудову команду. Починаючи від тих, хто стежив за газоном на тренувальній базі, і до керівництва, яке завжди надавало мені все, що я вважав за необхідне", – цитує Аллегрі офіційний сайт Ювентуса.

Нагадаємо, раніше чутки активно пов'язували з Ювентусом головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу. В Італії повідомляли, що наставник "городян" нібито має підписати з туринським клубом контракт на 4 роки з окладом 24 млн євро за рік.

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Італія Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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