Схоже, Массіміліано Аллегрі поки не спішить повертатись до роботи тренера.

Массіміліано Аллегрі взяв участь у італійському шоу "Танці з зірками", де виконав запальне танго під пісню групи Coldplay.

Збірна Нідерландів зробила несподівану пропозицію Аллегрі, – ЗМІ

Варто віддати належне 53-річному фахівцю, який достойно проявив себе на паркеті.

Нагадаємо, Аллегрі вже більше року залишається без роботи після відходу з Ювентуса. За інформацією ЗМІ, у послугах італійського фахівця зацікавлена низка європейських грандів, але поки нікому не вдалось переконати Аллегрі повернутись на тренерський місток.

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