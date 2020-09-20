Аллегрі взяв участь у шоу "Танці з зірками" – екс-наставник Ювентуса має талант не лише до тренерського ремесла
12:55 - Читать на русском
Схоже, Массіміліано Аллегрі поки не спішить повертатись до роботи тренера.
Массіміліано Аллегрі взяв участь у італійському шоу "Танці з зірками", де виконав запальне танго під пісню групи Coldplay.
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Варто віддати належне 53-річному фахівцю, який достойно проявив себе на паркеті.
Нагадаємо, Аллегрі вже більше року залишається без роботи після відходу з Ювентуса. За інформацією ЗМІ, у послугах італійського фахівця зацікавлена низка європейських грандів, але поки нікому не вдалось переконати Аллегрі повернутись на тренерський місток.
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