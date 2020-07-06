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Аллегрі враховуватиме лише один нюанс при виборі нової команди – це не чемпіонат

6 липня 16:25 - Читать на русском
Аллегрі враховуватиме лише один нюанс при виборі нової команди – це не чемпіонат
Массіміліано Аллегрі / Reuters

Колишній керманич туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі висловив готовність уже незабаром повернутися до тренерської діяльності.

"Вільний час я використав, щоб зарядитися енергією і насолодитися компанією своєї сім'ї та рідного Ліворно, де мешкають мої давні друзі.

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Для мене немає різниці, в якій країні тренувати. Я шукаю клуб, із яким діятимемо разом і який має прагнення перемагати. Чемпіонат Іспанії? Хіба хтось від такого варіанту відмовиться? Вважаю, що ні", – цитує фахівця Marca.

Відзначимо, що Массіміліано Аллегрі перебуває без роботи з літа минулого року. Після відставки з туринського Ювентуса тренера періодично пов'язують із призначенням до Манчестер Юнайтед, Парі Сен-Жермен і мадридського Реала. Нещодавно серед претендентів на нього з'явився Ньюкасл.

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Іспанія Італія Массіміліано Массіміліано Аллегрі
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