Керівництво Ювентуса ухвалило рішення достроково припинити співпрацю з Андреа Пірло, повідомляє Sport Mediaset.

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Чинний наставник туринців допрацює до літа, а до нового сезону команду готуватиме вже Массіміліано Аллегрі, який у 2019-му попрощався з Юве і з того часу залишався без роботи.

Нагадаємо, Ювентус вилетів з ЛЧ на стадії 1/4 фіналу від Порту. Після 33-х турів Серії А підопічні Пірло розташувались на 4-й сходинці і ризикують залишитись без єврокубків наступного сезону.

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