"Я взагалі не жалкую, що відмовив Реалу, хоча контракт вже був готовий. Дуже щасливий, що повернувся сюди. Мій 10-річний син живе тут, у Турині, і це ще одна причина, через яку я вирішив повернутися. Я хотів знову попрацювати з Ювентусом і провести чотири добрі роки, створюючи щось значуще.

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Я ні про що не шкодую. Мені пощастило, адже я працюю на гарному рівні. Я отримав багато задоволення і сподіваюся, що разом із цим клубом отримаю ще більше", – наводить слова Аллегрі Football Italia.

Додамо, що нинішній сезон складається для Ювентуса не надто вдало. Туринці посідають четверту сходинку Серії А, а в Лізі чемпіонів вилетіли на стадії 1/8 фіналу від Вільяреала.

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