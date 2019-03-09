Аллегрі: Виліт Ювентуса з Ліги чемпіонів не буде провалом

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не бачить трагедії в тому, що команда незабаром може вилетіти з плей-офф Ліги чемпіонів.

"Шанси пройти Атлетіко у Лізі чемпіонів? Цей турнір був ціллю з перших днів моєї роботи у Ювентусі. Але якщо люди говорять, що виліт з турніру на наступному тижні буде провалом, то це неправильно.

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З кожним роком у Лізі чемпіонів виступати все складніше. Рівень складності турніру зростає. У у вівторок ми зробимо все можливе. Якщо пройдемо в чвертьфінал, буде здорово, якщо ні, то спробуємо ще раз у наступному році.

Якщо Ювентус вилетить, це не буде провалом. Я вважаю такі розмови смішними. Якщо ми пройдемо, добре, але якщо ні, то це просто футбольний матч, спробуємо ще раз. У теорії Юве вже виграв два трофеї в цьому сезоні. Це не провал", – передає слова Аллегрі Football-Italia.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ювентус поступився Атлетіко з рахунком 2:0. До слова, у чемпіонаті Італії "б'янконері" продовжують впевнено лідирувати.

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