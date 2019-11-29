Аллегрі відмовився очолити Арсенал, – ЗМІ

Італійський фахівець Массіміліано Аллегрі не погодився на роботу в англійській Прем’єр-лізі і розглядає інші варіанти для продовження кар’єри.

Екс-наставник туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі не захотів стати головним тренером лондонського Арсенала, повідомляє видання Football Italia. Керівництво "канонірів" зверталось з пропозицією до італійського фахівця перед тим, як відправити у відставку Унаї Емері, однак 52-річний тренер відмовив можливим роботодавцям.

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Як наслідок, після звільнення Емері виконувати обов’язки головного тренера Арсенала став представник тренерського штабу іспанця – Фредді Юнгберг.

Нагадаємо, Массіміліано Аллегрі очолював Ювентус з 2014 по 2019 рр. і п’ять разів поспіль приводив туринський клуб до чемпіонства. Окрім того, зі "старою синьйорою" він здобув 4 Кубка Італії та два Суперкубка Італії.

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