Аллегрі відмовив Монако

Італійський фахівець не пристав на пропозицію французького клубу і очікує на запрошення від іменитішої команди.

Колишній головний тренер італійських Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі не погодився на пропозицію стати тренером Монако, повідомляє RMC. За інформацією джерела, італієць очікує на пропозицію від ПСЖ, де повинні ось-ось звільнити Томаса Тухель.

Спаллетті може очолити Монако

Монако після п'яти турів з двома очками займає передостаннє місце в турнірній таблиці Ліги 1. Наступний матч Монако проведе у суботу, 21 вересня, проти Реймса.

Нагадаємо, Монако – клуб, який заробив за останні 10 років найбільше грошей від продажу футболістів серед команд топ-5 європейських ліг. З 1 січня 2010 року монегаски продали гравців на 1,029 млрд євро, випереджаючи найближчого переслідувача – лондонський Челсі – на 161 млн євро.

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