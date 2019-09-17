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Аллегрі відмовив Монако

09:24 111 Читать на русском
Аллегрі відмовив Монако
Массіміліано Аллегрі / ФК Ювентус

Італійський фахівець не пристав на пропозицію французького клубу і очікує на запрошення від іменитішої команди.

Колишній головний тренер італійських Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі не погодився на пропозицію стати тренером Монако, повідомляє RMC. За інформацією джерела, італієць очікує на пропозицію від ПСЖ, де повинні ось-ось звільнити Томаса Тухель.

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Монако після п'яти турів з двома очками займає передостаннє місце в турнірній таблиці Ліги 1. Наступний матч Монако проведе у суботу, 21 вересня, проти Реймса.

Нагадаємо, Монако – клуб, який заробив за останні 10 років найбільше грошей від продажу футболістів серед команд топ-5 європейських ліг. З 1 січня 2010 року монегаски продали гравців на 1,029 млрд євро, випереджаючи найближчого переслідувача – лондонський Челсі – на 161 млн євро.

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Теги
Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Монако Монако Франція Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Томас Тухель Томас Тухель
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