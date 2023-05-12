"До пропущеного гола моя команда добре переміщала м'яч, але коли ми опинялись у фінальній третині поля, то все здавалося надто легким, і ми зробили занадто багато помилок.

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Ми залишали прогалини позаду, тому нас спіймали на контратаці. Ми ризикували пропустити секунду за подібних обставин. Але хлопцям вдалося відігратися та отримати заслужену нічию, яка залишає все, щоб грати в матчі-відповіді.

Ігри на такому рівні завжди будуть збалансованими. Севілья – дуже досвідчена команда, яка завжди виступає в цьому турнірі. Не забувайте, що Манчестер Юнайтед вів у них з рахунком 2:0, але іспанці ніколи не припиняли дотримуватися плану і врешті-решт зробили рахунок 2:2, потім виграли матч-відповідь 3:0.

Цього вечора ми зробили те саме, коли Севілья забила. Нам потрібно було бути гострішими в останній третині поля, особливо в перші 25 хвилин, тому що ми трохи поспішили, а потім пропустили на контратаці", – цитує Аллегрі сайт УЄФА.

Нагадаємо, Ен-Несірі відкрив рахунок на 26 хвилині, а туринці відігрались аж на 90+7. Відзначився Гатті після асисту Погба, обоє вийшли на заміну в другому таймі. Матч-відповідь відбудеться 18 травня.

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