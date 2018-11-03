toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Аллегрі відібрав у Роналду право пробивати штрафні біля воріт суперника

15:07 527 Читать на русском
Аллегрі відібрав у Роналду право пробивати штрафні біля воріт суперника
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Головний тренер Ювентуса Макссіміліано Аллегрі розповів, хто пробиватиме штрафні удари у його команді.

"Роналду – розумний хлопець. Він знає, що П’янич і Дибала – відмінні футболісти, які можуть класно пробити по воротах зі штрафного.

Аллегрі назвав фаворита Ліги чемпіонів – це не Ювентус

Коли будуть штрафні здалеку, Роналду може пробити звідти, але ми вирішили, що Дибала і П’янич битимуть в більшості випадків біля штрафного майданчика", – цитує Аллегрі Calciomercato.

Роналду: Я заслуговую отримати шостий "Золотий м'яч"

Зауважимо, що у цьому сезоні Серії А Роналду завдав по воротах суперника найбільше ударів серед усіх гравців чемпіонату Італії. Також на рахунку португальця 7 голів та 4 гольові пеердачі.

Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Міралем П'яніч Міралем П'яніч Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Італія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук