Аллегрі відібрав у Роналду право пробивати штрафні біля воріт суперника

Головний тренер Ювентуса Макссіміліано Аллегрі розповів, хто пробиватиме штрафні удари у його команді.

"Роналду – розумний хлопець. Він знає, що П’янич і Дибала – відмінні футболісти, які можуть класно пробити по воротах зі штрафного.

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Коли будуть штрафні здалеку, Роналду може пробити звідти, але ми вирішили, що Дибала і П’янич битимуть в більшості випадків біля штрафного майданчика", – цитує Аллегрі Calciomercato.

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Зауважимо, що у цьому сезоні Серії А Роналду завдав по воротах суперника найбільше ударів серед усіх гравців чемпіонату Італії. Також на рахунку португальця 7 голів та 4 гольові пеердачі.