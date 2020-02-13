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Аллегрі відхилив пропозицію Мілана – тренер домовився про роботу в АПЛ

11:20 385 Читать на русском
Аллегрі відхилив пропозицію Мілана – тренер домовився про роботу в АПЛ
Массіміліано Аллегрі / Sky Italia

Італійський тренер Массіміліано Аллегрі продовжує отримувати пропозиції щодо свого працевлаштування у клубах топ-ліг.

52-річний фахівець має намір повернутися до тренерської роботи влітку 2020 року. З ним вже контактувало керівництво Мілана – "россонері" хотіли довірити титулованому тренеру процес перебудови колективу. Але сам Аллегрі має інші плани, інформує Corriere dello Sport.

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За інформацією джерела, італієць відхилив усі пропозиції від клубів з батьківщини і вже домовився з представником АПЛ. Наразі невідомо, про який саме клуб йдеться. Наприкінці минулого року з'являлися чутки про інтерес до Аллегрі з боку Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, останнім місцем роботи тренера був туринський Ювентус, з яким він п'ять сезонів поспіль перемагав у чемпіонаті Італії.

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