Аллегрі розповів, коли повернеться до роботи – за ним вишикувалась черга з топ-клубів

Колишній наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі не збирається відновлювати тренерську діяльність у цьому сезоні.

52-річний фахівець планує відпочити до наступного літа, незважаючи на те, що у його послугах зацікавлені декілька європейських топ-клубів, повідомляє Corriere dello Sport.

Аллегрі зацікавлений у роботі з Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, Аллегрі покинув Ювентус після завершення минулого сезону. За інформацією британських ЗМІ, наступним місцем роботи італійця може стати Манчестер Юнайтед. У списку претендентів на Аллегрі також фігурують Парі Сен-Жермен, Мілан і Тоттенхем.

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