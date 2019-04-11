Аллегрі: Роналду знову довів, що є гравцем зовсім іншого рівня

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився враженнями після першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Аяксом (1:1).

"Я був упевнений, що Ругані досягне успіху, тому що він один з найкращих захисників в Італії. Він своєрідно діє в обороні, йому лише необхідно поліпшити деякі аспекти гри. Не думаю, що ми відволіклися і пропустили гол, але м'яч був забитий відразу після перерви. Це додало Аяксу впевненості, в той час як ми перебували в деякому подиві.

Аякс – Ювентус – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Роналду знову довів, що є гравцем зовсім іншого рівня. Його переміщення, вміння вибрати момент... Все абсолютно не так, як у інших

В Аякса дуже класна команда. Вона зберігає контроль над м'ячем, навіть коли для цього немає простору. Вважаю, що в обороні ми зіграли добре, хоча нам варто було діяти краще в ситуаціях, коли ми повертали собі м'яч в середині поля.

Я виставив більш технічно обдарованих гравців на цю зустріч, тому що прийшов час відпрацювати пресинг з великою точністю і технікою. Важливо було стримати натиск Аякса і, зокрема, де Йонга. З цього гравця починається рух Аякса.

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Ми намагалися контролювати де Йонга за допомогою Бентанкура, проте він швидко це зрозумів, змістився глибше, і проти нього довелося діяти нападникам", – цитуєАллегрі Sky Sport Italia.