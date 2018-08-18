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Аллегрі: Роналду задоволений своїм дебютом

22:53 314 Читать на русском
Аллегрі: Роналду задоволений своїм дебютом
Массіміліано Аллегрі / фото: ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився враженнями після матчу з К'єво в першому турі Серії А.

"Ми трохи зменшили оберти в захисті, навіть в плані розіграшу м'яча. Подумали, що гра в наших руках. Ми також знизили темп гри. Коли ти дозволяєш себе пресингувати і погано захищаєшся, то пропускаєш.

Це велика перемога, перемога, яку ми потребували. Нам з самого старту потрібно було це нагадування, що кожен матч в Серії А важкий. Найголовніше в перших турах – взяти очки.

Ювентус у дебютному матчі Роналду вирвав перемогу над К'єво

Дебют Роналду? Він чудово справлявся фізично. Роналду тренувався з нами всього сім днів, але у нього все було добре. Шкода, він не зміг забити.

Все залежить від характеристик гравців поряд з ним. Сьогодні у Роналду було кілька моментів, Соррентіно зробив кілька сейвів, також було кілька хороших забігань, які не були помічені півзахисниками.

Я вражений тим, як Роналду влився в команду. У нього були моменти, він був дуже задоволеним в роздягальні", – цитує Алегрі Football Italia.

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К'єво - Ювентус: Субота 18 серпня 2018

К'єво
Матч завершено
2 : 3
Ювентус
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Італія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі К'єво - Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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44
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Манчестер Сіті
15:30
Хаддерсфілд
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