Аллегрі: Роналду продовжить забивати в Ювентусі

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі розповів, на якій позиції використовуватиме Кріштіану Роналду.

"Роналду гратиме там, де звик – на атакувальній третині поля. Він буде забивати голи, як і завжди", – цитує Аллегрі видання Football Italia.

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Наразі Ювентус знаходиться на зборах в США, але без Кріштіану. Планується, що Роналду дебютує за "стару синьйору" 12 серпня у традиційному товариському матчі проти молодіжної команди.

Нагадаємо, перехід Кріштіану з Реала обійшовся Ювентусу близько 105 млн євро. Португалець підписав контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн євро за сезон.

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