Ювентус взимку ще вважався конкурентом Інтера у чемпіонських перегонах, а зараз команда може вилетіти з зони ЛЧ. За дев'ять останніх турів Серії А туринці набрали сім очок, здобувши лише одну перемогу, і опустилися на третє місце.

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Майбутнє Аллегрі в Ювентусі тепер під загрозою, повідомляє Gazzetta dello Sport. У клубі ще не прийняти рішення щодо тренера, однак наступні тижні стануть вирішальними. Якщо "б'янконері" пролетять повз ЛЧ, уникнути звільнення буде нереально.

Ювентус підтискають Болонья (2 очки відставання), Рома (8 очок відставання, матч в запасі та прекрасна форма) і Аталанта (9 очок відставання і матч в запасі). Італія в наступному сезоні, скоріш за все, матиме п'ять команд в Лізі чемпіонів.