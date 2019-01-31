Аллегрі про розгром від Аталанти, виліт з Кубка та своє вилучення: Просто невдалий день, не треба драматизувати

Наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував поразку від Аталанти в 1/4 фіналу Кубка Італії.

"Арбітр мав право вилучити мене за суперечки, позаяк я втратив контроль над собою. Відверто кажучи, інтрига якийсь час була жива. У нас були ті, хто повернувся після травм, деякі навпаки вибули. Одним-двома матчами можна виправити негативну ситуацію, рано чи пізно ти будеш програвати.

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Не варто тут драматизувати, просто це був поганий день. Аталанта заслужено пройшла далі, вона була більш яскравою. Ми засмучені тим, що вилетіли, але було божевіллям думати, що Ювентус виграє всі матчі в поточному сезоні. Сьогодні ми дійсно подарували супернику кілька голів.

Не вважаю, що тут був якийсь дзвіночок для нас, тому що виграти всі матчі неможливо. Думаю, це може стати уроком для команди. У минулому сезоні ми в важкому матчі зіграли внічию з Кротоне, а потім програли Наполі", – цитує Аллегрі Football Italia.

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