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Аллегрі про розгром від Аталанти, виліт з Кубка та своє вилучення: Просто невдалий день, не треба драматизувати

11:36 504 Читать на русском
Аллегрі про розгром від Аталанти, виліт з Кубка та своє вилучення: Просто невдалий день, не треба драматизувати
Массіміліано Аллегрі / Фото: ФК Ювентус

Наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував поразку від Аталанти в 1/4 фіналу Кубка Італії.

"Арбітр мав право вилучити мене за суперечки, позаяк я втратив контроль над собою. Відверто кажучи, інтрига якийсь час була жива. У нас були ті, хто повернувся після травм, деякі навпаки вибули. Одним-двома матчами можна виправити негативну ситуацію, рано чи пізно ти будеш програвати.

Аталанта – Ювентус – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Не варто тут драматизувати, просто це був поганий день. Аталанта заслужено пройшла далі, вона була більш яскравою. Ми засмучені тим, що вилетіли, але було божевіллям думати, що Ювентус виграє всі матчі в поточному сезоні. Сьогодні ми дійсно подарували супернику кілька голів.

Не вважаю, що тут був якийсь дзвіночок для нас, тому що виграти всі матчі неможливо. Думаю, це може стати уроком для команди. У минулому сезоні ми в важкому матчі зіграли внічию з Кротоне, а потім програли Наполі", – цитує Аллегрі Football Italia.

Кубок Італії: Аталанта розтрощила Ювентус та сенсаційно вибила туринців з турніру

Кубок Італії1/4 фіналу

Аталанта - Ювентус: Середа 30 січня 2019

Аталанта
Матч завершено
3 : 0
Ювентус
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Ювентус Ювентус Італія Кубок Італії Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Кубок Італії 2018/19 Аталанта - Ювентус
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