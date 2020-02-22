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Аллегрі пояснив, що змушує Роналду не зупинятись на досягнутому

11:16 166 Читать на русском
Аллегрі пояснив, що змушує Роналду не зупинятись на досягнутому
Кріштіану Роналду / Твіттер Кріштіану Роналду

Колишній наставник туринського Ювентуса Массіміліано Алегрі розхвалив португальського нападника "старої синьйори" Кріштіану Роналду.

"Кріштіану Роналду – неймовірний приклад в плані ментальності. У нього п'ять "Золотих м'ячів", він п'ять разів перемагав у Лізі чемпіонів, у нього багато грошей. Яка ж у нього мотивація?

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Він вміє концентруватися на досягненні своїх цілей. Різниця між перемогою і поразкою в тому, що для перемоги потрібно чимось жертвувати і працювати", – цитує Аллегрі видання L'Equipe.

Нагадаємо, Аллегрі працював у Ювентусі з 2014 по 2019 роки. За цей період він виграв з туринцями п’ять чемпіонських титулів поспіль, чотири Кубки Італії та два Суперкубки Італії.

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Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
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