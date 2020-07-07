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Аллегрі пояснив, чому відмовився очолити мадридський Реал

11:50 - Читать на русском
Аллегрі пояснив, чому відмовився очолити мадридський Реал
Массіміліано Аллегрі / Фото з відкритих джерел

Колишній керманич Ювентуса Массіміліано Аллегрі пригадав, як міг очолити "вершкових" і що саме завадило йому це зробити.

"Два роки тому була розмова з керівництвом Реала, але з цього нічого не вийшло, тому що у мене був контракт з Ювентусом.

Аллегрі враховуватиме лише один нюанс при виборі нової команди – це не чемпіонат

Крім того, я відчував, що морально зобов'язаний клубу і вболівальникам", – цитує Аллегрі видання Marca.

Нагадаємо, Аллегрі п'ять разів поспіль приводив Ювентус до чемпіонства у Серії А. Окрім того, наставник чотири рази вигравав з туринцями Кубок Італії і здобув два Суперкубки країни. З літа минулого року італійський наставник перебуває без роботи, однак лише нещодавно у нього закінчились контрактні зобов'язання з "Старою синьйорою".

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Массіміліано Массіміліано Аллегрі
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