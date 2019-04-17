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Аллегрі: Потрібно зняти капелюх перед Аяксом

10:21 37 Читать на русском
Аллегрі: Потрібно зняти капелюх перед Аяксом
Массіміліано Аллегрі / УЄФА

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував поразку від Аякса та виліт з Ліги чемпіонів.

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беєк 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беєк
67’ Маттейс Де Лігт

"Ми добре виглядали в першому таймі, хоч і трохи божевільно розпоряджалися м'ячем, коли відбирали його. Футбол жорстокий, і якщо ти пропускаєш випадковий гол, з'являється страх. Ми повинні були підійти до другого тайму по-іншому. Аякс повністю заслужив результат і вихід в півфінал.

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Я був впевнений, що ми по-іншому проведемо другий тайм, але цього не сталося. Потрібно зняти капелюх перед Аяксом і віддати їм належне за чудовий другий тайм. Не будемо забувати, що ця команда кілька років тому грала у фіналі Ліги Європи.

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Наша проблема в тому, що ми розкрилися. Не вистачило терпіння, щоб зіграти в свій футбол, з огляду на наявні у нас варіанти посилення гри з лави запасних", – цитує Аллегрі офіційний сайт УЄФА.

Теги
Ювентус - Аякс Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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