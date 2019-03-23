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Аллегрі покине Ювентус, команду очолить Дешам, – екс-директор Наполі Маріно

15:06 553 Читать на русском
Аллегрі покине Ювентус, команду очолить Дешам, – екс-директор Наполі Маріно
Дідьє Дешам / Фото FFF

На туринський Ювентус очікують великі зміни на тренерському містку.

"Аллегрі не залишиться в Ювентусі, такий його вибір. Він вирішив рухатися далі.

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Ювентус вибрав Дешама в якості заміни Аллегрі", – цитує колишнього спортивного директора Наполі П'єрпаоло Маріно Football Italia з посиланням на Tuttosport.

Нагадаємо, 50-річний Дідьє Дешам очолює збірну Франції, з якою здобув кубок чемпіонів світу на останньому Мундіалі.

В поточному сезоні підопічні Массіміліано Аллегрі лідирують у чемпіонаті Італії, а також вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

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Теги
Франція Франція Ювентус Ювентус Італія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Дідьє Дешам Дідьє Дешам Трансфери Ювентуса
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