Аллегрі покине Ювентус, команду очолить Дешам, – екс-директор Наполі Маріно

На туринський Ювентус очікують великі зміни на тренерському містку.

"Аллегрі не залишиться в Ювентусі, такий його вибір. Він вирішив рухатися далі.

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Ювентус вибрав Дешама в якості заміни Аллегрі", – цитує колишнього спортивного директора Наполі П'єрпаоло Маріно Football Italia з посиланням на Tuttosport.

Нагадаємо, 50-річний Дідьє Дешам очолює збірну Франції, з якою здобув кубок чемпіонів світу на останньому Мундіалі.

В поточному сезоні підопічні Массіміліано Аллегрі лідирують у чемпіонаті Італії, а також вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

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