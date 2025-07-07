"Я дуже радий, що Майк Меньян вирішив залишитися, він капітан і один з найкращих воротарів Європи. Я щасливий, що Леау також залишився, він проведе чудовий сезон.

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Зараз ми чекаємо на приїзд Модрича, адже він все ще бере участь у Клубному чемпіонаті світу. Очікуємо, що Лука приєднається до команди в серпні", – цитує Аллегрі Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, що раніше була інформація, що Лука Модріч на правах вільного агента приєднається до Мілана після Клубного ЧС-2025. Хорват підпише контракт на рік.

Варто зауважити, що Реал пробився до півфіналу турніру, в якому зіграє проти ПСЖ.

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