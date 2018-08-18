Аллегрі підтвердив дебют Роналду в матчі проти К'єво

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі випустить Кріштіану Роналду в першому ж матчі Серії А.

"Виступ в Серії А – новий досвід для Роналду. Я неодноразово говорив, що майбутній сезон буде ще складнішим, ніж попередні, оскільки тепер за нас виступає найкращий футболіст світу.

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К'єво постарається зробити все, щоб завдати неприємностей одному з фаворитів чемпіонату Італії і Ліги чемпіонів. У стартовому складі Ювентуса на поле вийдуть Роналду, Щенсни, П'яніч, Канселу і Алекс Сандро. Мені необхідно оцінити стан всіх інших гравців", – цитує Алегрі Football Italia.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, Ювентус відкриє новий сезон Серії А матчем проти К'єво, початок о 19:00.

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