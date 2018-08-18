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Аллегрі підтвердив дебют Роналду в матчі проти К'єво

12:40 173 Читать на русском
Аллегрі підтвердив дебют Роналду в матчі проти К'єво
Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі випустить Кріштіану Роналду в першому ж матчі Серії А.

"Виступ в Серії А – новий досвід для Роналду. Я неодноразово говорив, що майбутній сезон буде ще складнішим, ніж попередні, оскільки тепер за нас виступає найкращий футболіст світу.

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К'єво постарається зробити все, щоб завдати неприємностей одному з фаворитів чемпіонату Італії і Ліги чемпіонів. У стартовому складі Ювентуса на поле вийдуть Роналду, Щенсни, П'яніч, Канселу і Алекс Сандро. Мені необхідно оцінити стан всіх інших гравців", – цитує Алегрі Football Italia.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, Ювентус відкриє новий сезон Серії А матчем проти К'єво, початок о 19:00.

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К'єво - Ювентус: Субота 18 серпня 2018

К'єво
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:
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хв
Ювентус
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Італія Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі К'єво - Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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