Аллегрі оголосив завдання Ювентуса на сезон

Керманич туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився очікуваннями від матчу 5-го туру Ліги чемпіонів проти іспанської Валенсії та озвучив цілі "зебр" на сезон 2018/19.

"Ми не маємо права розслаблятися, як це трапилося минулої гри з Манчестер Юнайтед (1:2). Ми повинні бути обережними, адже наш суперник зберігає шанси на вихід плей-офф. Ми поважаємо Валенсію, вони добре виступають останнім часом, програвши лише один матч із останніх десяти.

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Емре Джан і Федеріко Бернардескі невдовзі повернуться у стрій. Попереду в нас багато ігор і всі ми маємо ціль – дійти до кінця у всіх турнірах і виграти кілька трофеїв, а може навіть і усі", – наводить слова Аллегрі Football Italia.

Відзначимо, що матч Ювентус – Валенсія відбудеться вже завтра, 27 листопада. Початок поєдинку о 22:00. Перед звітним туром туринці очолюють квартет H (9 очок), другим іде МЮ (7 очок), Валенсія ж третя – 5 пунктів.