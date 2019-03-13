Аллегрі: Неможливо припустити, що Роналду не заб'є в Лізі чемпіонів

Тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі привітав Кріштіану Роналду з учорашнім хет-триком в матчі з Атлетіко.

Массіміліано Аллегрі окремо виділив героя матчу Крішітіану Роналду на післяматчевій прес-конференції.

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"Неможливо було подумати, що Кріштіану забив би тільки один гол у цій Лізі чемпіонів.

Він відзначився, тому що добре грав у штрафному майданчику, і його товариші по команді добре працювали в ігровому процесі.

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Чудовий матч з видатними фанатами, які підтримують нас і гравців. Ми подарували усій футбольній Італії справжнє шоу. Це найважливіше", – поділився Аллегрі на прес-конференції.