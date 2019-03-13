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Аллегрі: Неможливо припустити, що Роналду не заб'є в Лізі чемпіонів

08:14 196 Читать на русском
Аллегрі: Неможливо припустити, що Роналду не заб'є в Лізі чемпіонів
Кріштіану Роналду / Твіттер ФК Ювентус

Тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі привітав Кріштіану Роналду з учорашнім хет-триком в матчі з Атлетіко.

27’ Кріштіану Роналду
49’ Кріштіану Роналду
86’ Кріштіану Роналду
 

Массіміліано Аллегрі окремо виділив героя матчу Крішітіану Роналду на післяматчевій прес-конференції.

Феноменальний Роналду хет-триком розбив Атлетіко в Турині та вивів Ювентус у чвертьфінал Ліги чемпіонів

"Неможливо було подумати, що Кріштіану забив би тільки один гол у цій Лізі чемпіонів.

Він відзначився, тому що добре грав у штрафному майданчику, і його товариші по команді добре працювали в ігровому процесі.

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Чудовий матч з видатними фанатами, які підтримують нас і гравців. Ми подарували усій футбольній Італії справжнє шоу. Це найважливіше", поділився Аллегрі на прес-конференції.

Теги
Ліга чемпіонів Ювентус - Атлетіко Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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