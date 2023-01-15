Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі збереже свій пост у разі, якщо "стара синьйора" посяде в цьому чемпіонаті місце не нижче четвертого. Це дасть змогу команді пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Як інформує Gazzetta dello Sport, контракт Аллегрі з Ювентусом дійсний до літа 2025 року. Зарплата тренера становить 7,5 мільйонів євро + бонуси. Якщо клуб звільнить фахівця, то буде зобов'язаний виплачувати йому пристойну суму півтора року.

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Повідомляється, що якщо керівництво туринського клубу все ж таки вирішить розпрощатися з Аллегрі, головними фаворитами на його заміну вважаються Зінедін Зідан і Антоніо Конте. Звільнення Аллегрі та призначення одного з цих фахівців обійдеться Ювентусу в суму від 60 до 90 мільйонів євро.

Наразі Ювентус посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А.

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