Аллегрі не буде дивитись матч Наполі – Дженоа, який може зробити Ювентус чемпіоном за 7 турів до завершення Серії А

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився емоціями від перемоги над Міланом в рамках 31-го туру Серії А.

"Матчі з Міланом – завжди особливі. Перемога над цією хорошою командою має важливе значення для Ювентуса.

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Гол Кіна? Йому слід продовжувати в цьому ж дусі. Ми залишили його в команді, оскільки він – чи не єдина альтернатива Манджукічу в атаці. Так, у нього є помилки, але наполеглива робота над собою допоможе йому вдосконалитись.

Тепер у наступному турі нам потрібно зіграти хоча б унічию, щоб стати чемпіонами. Сьогоднішній матч Наполі проти Дженоа? Я його не дивитимусь. По неділях телевізор у розпорядженні мого сина, а тому ми разом переглядатимемо серіал Флеш", – цитує Аллегрі Sky Sport Italia.

Матч Наполі – Дженоа розпочнеться сьогодні о 21:30. Перемога гостей дозволить Ювентусу вже сьогодні стати чемпіоном Італії – за 7 турів до фінішу.

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