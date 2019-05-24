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Аллегрі назвав свого наступника в Ювентусі, – ЗМІ

19:52 1012 Читать на русском
Аллегрі назвав свого наступника в Ювентусі, – ЗМІ
Массіміліано Аллегрі (праворуч) / Фото sportlegnano

Колишній тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі не скупиться на інсайди щодо тренерського крісла туринців.

Массіміліано Аллегрі відвідав один із міланських ресторанів, де його впізнав фанат "Старої синьйори". Вболівальник не посоромився запитати у фахівця щодо його наступника у тренерському кріслі туринців.

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"Приїде тренер із Манчестера", – цитує Аллегрі видання sportlegnano.

Важко сказати, чи це був тролінг з вуст Аллегрі, чи він сказав правду, але у ЗМІ все частіше з'являється інформація, що наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола може працевлаштуватись в Ювентусі.

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Теги
Італія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Ювентус Ювентус
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