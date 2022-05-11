"У нас був поганий старт, але ми досягли важливого результату. Грати в Лізі чемпіонів щосезону дуже важливо. Ми постараємося виправити ситуацію і почати все наново. Було б непогано завершити цей сезон перемогою у Кубку Італії.

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Бачити, як Роналду покидає команду лише за три дні до закриття літнього трансферного вікна, було нелегко. Його відхід ускладнив нам життя. Потім ми втратили К'єзу. Були важкі моменти. Тепер, коли я знаю гравців, наступного сезону буде більше шансів боротися за Скудетто", – цитує Аллегрі Football Italia.

Нагадаємо, на старті нинішнього сезону Роналду встиг зіграти за Ювентус в одному матчі, після чого перебрався у Манчестер Юнайтед. У підсумку, туринці знову не змогли поборотися за перемогу в Серії А, а з Ліги чемпіонів вилетіли вже в 1/8 фіналу, поступившись Вільяреалу.

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