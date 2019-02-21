Аллегрі назвав причину поразки Ювентуса у матчі з Атлетіко

Наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився враженнями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

"Другий тайм був жахливим, ми допустили помилку відразу після того, як вони вийшли вперед. Атлетіко дуже хороший в тому, щоб перемагати без ударів по воротах. Ми ризикували в контратаках після втрат, але ми жодного разу не пробили по воротах в другому таймі. Атлетіко став грати набагато агресивніше при стандартах і застав нас зненацька.

Атлетіко – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У нас є шанс перевернути гру, нам потрібно вірити в себе. Деякі наші футболісти повернуться в стрій. Сльозами горю не допоможеш. Ми знали, що буде складно, Атлетіко змушує суперника грати погано, в повільному темпі.

Вони змушують тебе розслаблятися. Ми не пропустили з гри, тому що Атлетіко так зазвичай не забиває. Вони забивають або в контратаках, або після стандартів. Вони звикли до такої гри, а ми ні. Ось в чому різниця", – цитує Аллегрі Football Italia.

Атлетіко впевнено переграв Ювентус і зробив заявку на вихід у чвертьфінал