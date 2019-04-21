Аллегрі назвав головну ціль Ювентуса на наступний сезон – це не Ліга чемпіонів

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі здивував уболівальників, назвавши ціль туринців на наступний сезон.

"У наступному сезоні головною метою Ювентуса знову буде титул чемпіона Італії. Ми будемо змагатися з міланськими клубами, які набирають хід, і з Наполі, який теж росте. Рома і Лаціо здатні підсилитися за літо.

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У Ювентуса були моменти протягом сезону, коли ми самі могли все зіпсувати. У ті ключові епізоди Ювентус не помилився", – цитує Аллегрі Football Italia.

Нагадаємо, італійський фахівець здобув на чолі "Старої синьйори" 5 титулів чемпіона Італії поспіль.

В поточному розіграші Ліги чемпіонів Юве покинув турнір на стадії 1/4 фіналу, поступившись Аяксу.

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