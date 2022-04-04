"Не говоритиму того, що зараз ніяк не допоможе. Я хочу обговорювати гру. Моя команда провела хороший матч, ми чудово зіграли, багато разів били по воротах, шкода, що програли.

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Це був хороший Ювентус, команда додає, ми робимо більше вертикальних передач, краще знаходимо нападників та якісно діємо. Нарешті люди можуть сказати, що Ювентус точно вибув із гонки за Скудетто. Ми лише хочемо набрати якомога більше очок, щоб забезпечити собі четверте місце та підготуватися до сильного старту наступного сезону.

Ми вже рік працюватимемо разом, тому спробуємо виграти Серію А. Цей рік ми розпочали погано, треба було багато відігравати. Також у важливих матчах нам заважали індивідуальні моменти. Потрібно вважати, що склянка наполовину повна: ми стаємо командою, хоча ще є куди додавати, доведеться працювати, щоб підсилити певні аспекти", – цитує Аллегрі Football Italia.

Після поразки від Інтера у "Старої синьйори" в активі 59 пунктів, відставання від Мілана, який йде першим, становить 7 залікових балів. До кінця чемпіонату залишилось 7 турів.

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