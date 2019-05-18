Аллегрі має яйця, він написав історію Ювентуса, – Аньєллі

Президент Ювентуса Андреа Аньєллі висловився щодо відходу Массіміліано Аллегрі з посади головного тренера.

"Макс написав історію Ювентуса, я тут для того, щоб його привітати. До його приходу, коли люди говорили про п'ять скудетто поспіль, вони згадували 30-е і Едоардо Аньєллі. А Макс зробив це особисто на цій самій лавці.

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Потрібна величезна мужність, щоб очолити Ювентус і вийти в фінал Ліги чемпіонів і взяти скудетто в тому ж сезоні. Для цього потрібні яйця, і у Макса вони є. Це були п'ять чарівних років. Прихильність, повагу, дружба, згуртованість, важка праця і, що найважливіше, багато-багато-багато перемог.

Саме так все і відбувається, коли розумні люди дивляться на ситуацію і вирішують закінчити все на висоті, а не розтягувати. Макс був режисером, диригентом. Це рішення визрівало протягом часу. Коли ти стикаєшся з певними проблемами, стає зрозуміло, правильне чи це рішення на благо всіх, хто має до цього відношення.

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Рішення завжди приймає тільки клуб. У Ювентуса багата історія, незамінних немає, починаючи з мене і закінчуючи тими, хто займається формою. Якщо ви подивитеся на історію президентів, тренерів, гравців і навіть лікарів, це історія Ювентуса, а не персоналій", – сказав Аньєллі на прес-конференції, передає Football Italia.

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