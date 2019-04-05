Аллегрі: Хочу працювати у Ювентусі стільки ж, скільки Фергюсон у Манчестер Юнайтед

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі хоче вписати своє ім'я в історію туринського клубу.

"Я вважаю себе менеджером Ювентуса. В кінці сезону потрібно підводити не тільки спортивні підсумки клубу, але також і аналізувати показники прогресу гравців. Все це безпосередньо впливає на фінансову складову клубу.

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Сподіваюся, що буду працювати в Ювентусі стільки ж, скільки Алекс Фергюсон працював у Манчестер Юнайтед", – передає слова Массіміліано Аллегрі Football Italia.

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Нагадаємо, італієць очолює "зебр" з липня 2014-го року. Натомість Фергюсон працював головним тренером "червоних дияволів" з 1986 по 2013 роки.