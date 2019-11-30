Аллегрі готовий відновити кар'єру посеред сезону лише заради Манчестер Юнайтед

Колишній головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі не планує повертатися до роботи до завершення нинішнього сезону.

Але фахівець готовий зробити виняток, якщо отримає пропозицію від Манчестер Юнайтед, повідомляє журналіст Девід Амоял.

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Раніше з'явилися чутки, що Аллегрі є претендентом на посаду наставника лондонського Арсеналу, який звільнився після звільнення Унаї Емері. Проте італієць відповів відмовою.

Наразі Манчестер Юнайтед очолює колишній гравець клубу Уле Гуннар Сульшер. 46-річний норвежець почав тренувати "червоних дияволів" після відставки Жозе Моурінью в середині грудня 2018 року. Після 13-и турів МЮ застряг в середині турнірної таблиці АПЛ.

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