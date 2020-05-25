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Аллегрі готовий повернутися до роботи та вже має кілька топ-варіантів

13:55 394 Читать на русском
Аллегрі готовий повернутися до роботи та вже має кілька топ-варіантів
Массіміліано Аллегрі / ФК Ювентус

Колишній алленаторе Мілана та Ювентуса готовий відновити тренерську кар'єру після річної паузи.

Нагадаємо, 52-річний Аллегрі вирішив взяти паузу в кар'єрі після відходу з Ювентуса влітку 2019-го. Схоже, наставник готовий повернутися до роботи в пошуках нового виклику. Массіміліано віддає перевагу роботі в Італії через інтереси своєї сім'ї, але розуміє, що наразі в Серії А немає клубу, який би відповідав його очікуванням.

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Тому наставник готовий спробувати себе і в іншому топ-чемпіонаті. Зокрема, предметний інтерес до Аллегрі проявляють ПСЖ та Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" можуть попрощатися з Уле Гуннаром Сульшером у випадку невиходу в Лігу чемпіонів 2020/21, інформує La Stampa.

До слова, Аллегрі встиг завоювати 6 Скудетто (одне з Міланом та 5 поспіль з Ювентусом) та 4 рази перемагав у Кубку Італії.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Головне ПСЖ ПСЖ Італія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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