toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Аллегрі: Гол Роналду – це момент дива, таке потрібно показувати дітям

10:34 1067 Читать на русском
Аллегрі: Гол Роналду – це момент дива, таке потрібно показувати дітям
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі прокоментував перемогу своєї команди в матчі 10-го туру чемпіонату Італії з Емполі.

"Команда підійшла до матчу з правильним настроєм, але через 10 хвилин гравці знизили темп і надали свободу Емполі. У нас був непростий суперник.

Роналду розкішним голом здалеку приніс перемогу Ювентусу в матчі з Емполі

У другому таймі Ювентус створив багато моментів і заслужив перемогу, але ми повинні зняти капелюха перед гравцями Емполі, вони продемонстрували організовану і вражаючу гру.Під час перерви сказав своїм футболістам, що в цьому матчі ми зобов'язані здобути перемогу.

Другий гол – це момент дива від Роналду. Це те, що потрібно показувати дітям. Нехай намагаються повторити", – цитує Аллегрі офіційний сайт Ювентуса.

Італія10 турКарло Кастеллані (Емполі)

Емполі - Ювентус: Субота 27 жовтня 2018

Емполі
Матч завершено
1 : 2
Ювентус
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Емполі - Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
46
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук