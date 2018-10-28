Аллегрі: Гол Роналду – це момент дива, таке потрібно показувати дітям

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі прокоментував перемогу своєї команди в матчі 10-го туру чемпіонату Італії з Емполі.

"Команда підійшла до матчу з правильним настроєм, але через 10 хвилин гравці знизили темп і надали свободу Емполі. У нас був непростий суперник.

Роналду розкішним голом здалеку приніс перемогу Ювентусу в матчі з Емполі

У другому таймі Ювентус створив багато моментів і заслужив перемогу, але ми повинні зняти капелюха перед гравцями Емполі, вони продемонстрували організовану і вражаючу гру.Під час перерви сказав своїм футболістам, що в цьому матчі ми зобов'язані здобути перемогу.

Другий гол – це момент дива від Роналду. Це те, що потрібно показувати дітям. Нехай намагаються повторити", – цитує Аллегрі офіційний сайт Ювентуса.