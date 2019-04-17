Аллегрі дав однозначну відповідь, чи покине Ювентус після закінчення сезону

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі розповів, чи залишиться на посаді тренера туринців після поразки від Аякса.

"Кілька днів тому я вже розмовляв з президентом клубу. Залишуся в Ювентусі ще на рік. Вже зараз плануємо наш наступний сезон", – цитує Аллегрі офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що італійський спеціаліст хотів покинути Ювентус. Аллегрі очолює "зебр" вже майже 5 років – з липня 2014-го року.

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Слід зауважити, що у поточному сезоні Ювентус майже здобув чемпіонство Італії, вилетів з Кубка Італії на стадії чвертьфіналу від Аталанти та дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де команду зупинив Аякс.