Наставник Юве Массіміліано Аллегрі повідомив керівництву туринського клубу, що розраховує на Альваро Морату у другій половині сезону, повідомляє Di Marzio.

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Іспанець захищає кольори "Старої Синьйори" на правах оренди, а його контракт належить Атлетіко. За чутками, Барселона активно цікавиться послугами Альваро і навіть узгодила особистий контракт з іспанцем.

У нинішньому сезоні Серії А Мората провів 18 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами.

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