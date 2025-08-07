Аллегрі блокує перехід своєї зірки в АПЛ – гравець хоче визначеності
Ньюкасл зробив пропозицію стосовно захисника Мілана Маліка Чау.
Ньюкасл отримав відкоша у спробі підписати захисника Мілана Маліка Чау. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб відхилив пропозицію англійців у розмірі 30 мільйонів євро – головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі наполягає, що німець повинен залишитися.
Мілан готовий розглядати продаж Чау лише в разі надходження пропозиції від 45 мільйонів євро. Водночас, Ньюкасл уже погодив із 23-річним оборонцем умови особистого контракту до 2029 року.
Чау перейшов у Мілан із Шальке у 2022-му за 8 мільйонів євро. У сезоні 2023/24 німець стабільно грав і навіть відзначився голом у ворота Реала на Сантьяго Бернабеу. Сильна форма викликала інтерес з боку Сеска Фабрегаса – тренера італійського Комо, але Чау відмовився від переходу.
Мілан уже підписав Ардона Яшарі з Брюгге і тепер працює над трансфером Зака Атхекаме з Янг Бойз, який має замінити Емерсона Рояля, що перебрався у Фламенго.
Попри активність на трансферному ринку, в Мілані не планують відпускати Чау – Аллегрі чітко дав зрозуміти, що хоче залишити оборонця у складі. Сам гравець очікує визначеності щодо свого майбутнього найближчим часом, адже сезон стартує вже за кілька днів.
