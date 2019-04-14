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Аллегрі: Аякс завжди грає однаково

16:43 121 Читать на русском
Аллегрі: Аякс завжди грає однаково
Массіміліано Аллегрі / соцмережі

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

 

"Аякс завжди грає однаково. Неважливо, вдома вони, чи на виїзді. Це означає, що ми повинні поважати суперника і добре зіграти. Має бути складний матч проти вражаючою команди.

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Мета щодо перемоги у чемпіонаті Італії майже досягнута, нам потрібно лише одне очко", – передає слова Массіміліано Аллегрі Football Italia.

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Нагадаємо, перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Аяксом та Ювентусом відбувся у Нідерландах. Матч завершився з рахунком 1:1. Гра в Італії відбудеться у вівторок, 16 квітня, початок – о 22:00.

Теги
Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Аякс Аякс Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Ювентус - Аякс
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