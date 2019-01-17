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Аллегрі – про здобутий Суперкубок Італії: Саме для цього Ювентус і купив Роналду

08:24 530 Читать на русском
Аллегрі – про здобутий Суперкубок Італії: Саме для цього Ювентус і купив Роналду
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі прокоментував перемогу в матчі за Суперкубок Італії над Міланом.

"Ювентус пропустив кілька зайвих контратак. Нам слід було краще рухатися, наприклад, в епізоді зі скасованим голом Дібали. Замість цього ми продовжували переміщати м'яч занадто швидко і дозволили Мілану контратакувати.

Ювентус – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Матч вийшов цікавим, було кілька гольових моментів. Мілан добре зіграв і створив нам проблеми, але після вилучення в складі суперника Ювентус міг зіграти і краще, щоб забити другий гол. Було дуже спекотно, але ми заслужили перемогу.

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Що стосується Кріштіану Роналду, то Ювентус придбав його якраз для того, щоб він грав вирішальну роль на полі і забивав важливі голи. Сьогодні вся наша команда показала хорошу гру", – цитує Алегрі Football Italia.

Суперкубок Італії

Ювентус - Мілан: Середа 16 січня 2019

Ювентус
Матч завершено
1 : 0
Мілан
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