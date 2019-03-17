Аллегрі – про сенсаційну поразку Ювентуса від Дженоа: Матч проти Атлетіко вплинув на нашу готовність

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі спробував виправдати першу поразку Ювентуса в поточному сезоні Серії А від Дженоа (0:2).

"Я очікував іншого Ювентуса. Ми не показали свою найкращу гру, припустились деяких помилок, і потім гол виник нізвідки.

Дженоа – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Безперечно, зусилля, які ми доклали проти Атлетіко у вівторок, вплинули на нашу готовність. У першому таймі ми зіткнулися з деякими проблемами, але після перерви почали грати краще. Як тільки ми, здавалося, отримали контроль, ми пропустили, і гра змінилася.

Ви не можете грати кожну гру на межі своїх здібностей. Я думаю, що ця поразка може принести нам користь і розбудити нас. Ми думали, що вже виграли Скудетто, але це не так. Нам потрібно ще п'ять перемог, і тепер ми повинні сподіватися, що Наполі втратить кілька очок.

Неможливо вигравати кожну гру, я говорив про це з самого початку, тому не потрібно робити з цього драму. Ми зіграли 28 матчів, виграли 24 і зіграли внічию три, тому все не так погано", – цитує Аллегрі Sky Sport Italia.

Після 28-ми турів чемпіонату Італії Ювентус продовжує лідирувати, відірвавшись від Наполі на 18 очок. У неаполітанців ще є гра в запасі.

Ювентус без Роналду зазнав першої поразки в чемпіонаті: 28-й тур Серії А, матчі неділі