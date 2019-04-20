toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Аллегрі – другий тренер в історії за кількістю здобутих Скудетто

20 квітня 22:50 152 Читать на русском
Аллегрі – другий тренер в історії за кількістю здобутих Скудетто
Массіміліано Аллегрі / Фото ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі може називати себе експертом з перемог у Серії А.

Підопічні Массіміліано Аллегрі достроково здобули чемпіонство у Серії А сезону 2018/19.

Роналду – перший гравець в історії, який тріумфував у чемпіонатах Англії, Іспанії та Італії

Для 51-річного фахівця це вже 6-й тріумф в чемпіонаті Італії. Аллегрі 5 разів поспіль завоював Скудетто з Ювентусом (встановивши рекорд клубу) та ще 1 раз, перебуваючи на тренерському містку Мілана.

Італійський фахівець посів друге місце у рейтингу за кількістю завойованих чемпіонств Італії, повідомляє Football Italia. Очолює цей список легендарний наставник Джованні Трапаттоні (7 трофеїв Серії А).

Ювентус відповість Роналду – зіркові трансфери в кожну лінію, перебудова на фоні фінансового обвалу та український слід

Теги
Італія Ювентус Ювентус Рекорди Джованні Трапаттоні Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
19
хв
Евертон
15:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук