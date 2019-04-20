Аллегрі – другий тренер в історії за кількістю здобутих Скудетто

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі може називати себе експертом з перемог у Серії А.

Підопічні Массіміліано Аллегрі достроково здобули чемпіонство у Серії А сезону 2018/19.

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Для 51-річного фахівця це вже 6-й тріумф в чемпіонаті Італії. Аллегрі 5 разів поспіль завоював Скудетто з Ювентусом (встановивши рекорд клубу) та ще 1 раз, перебуваючи на тренерському містку Мілана.

Італійський фахівець посів друге місце у рейтингу за кількістю завойованих чемпіонств Італії, повідомляє Football Italia. Очолює цей список легендарний наставник Джованні Трапаттоні (7 трофеїв Серії А).

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