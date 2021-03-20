Аллан забороняє своїм дітям мати футболку Роналду часів Ювентуса – зворушлива причина
Півзахисник Евертона Маркос Аллан розповів про свої принципи стосовно протистоянь футбольних клубів.
"Звичайно, мої діти люблять футбол. Вони дивляться матчі, надягають футболку Евертона або футболки інших команд, за які я грав. Вони великі шанувальники Кріштіану Роналду, але футболка Ювентуса з його прізвищем заборонена в моєму будинку, тому що туринська команда – серйозний суперник Наполі.
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У нас вдома є багато футболок Реала з 7-м номером. Це нормально. Діти завжди мріють забивати голи і обожнюють бомбардирів, а мій син – не виняток", – розповів Аллан у коментарі Liverpool Echo.
Додамо, що бразилець перебрався з Наполі до Евертона у вересні 2020 року за 25 млн євро та провів 17 матчів за "ірисок" у поточному сезоні без результативних дій. До цього Аллан виступав протягом 5 років у складі неаполітанців.
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