"Звичайно, мої діти люблять футбол. Вони дивляться матчі, надягають футболку Евертона або футболки інших команд, за які я грав. Вони великі шанувальники Кріштіану Роналду, але футболка Ювентуса з його прізвищем заборонена в моєму будинку, тому що туринська команда – серйозний суперник Наполі.

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У нас вдома є багато футболок Реала з 7-м номером. Це нормально. Діти завжди мріють забивати голи і обожнюють бомбардирів, а мій син – не виняток", – розповів Аллан у коментарі Liverpool Echo.

Додамо, що бразилець перебрався з Наполі до Евертона у вересні 2020 року за 25 млн євро та провів 17 матчів за "ірисок" у поточному сезоні без результативних дій. До цього Аллан виступав протягом 5 років у складі неаполітанців.

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