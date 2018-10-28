Аллан вперше викликаний у збірну Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Тіте викликав півзахисника Наполі Аллана на спаринги проти Уругваю та Камеруна.

Бразильська федерація футболу на своєму офіційному сайті опублікувала заявку національної команди на товариські матчі проти Уругваю та Камеруна. Серед новачків хавбек Наполі Аллан.

ПСЖ – Наполі – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Голкіпери: Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Манчестер Сіті), Габріель (Крузейро)

Захисники: Даніло (Манчестер Сіті), Фабінью (Ліверпуль), Філіпе Луїс (Атлетіко), Марсело (Реал), Міранда (Інтер), Маркіньос (ПСЖ), Пабло (Бордо), Деде (Крузейро)

Півзахисники: Аллан (Наполі), Артур (Барселона), Каземіро (Реал), Пауліньо (Гуанчжоу Евергранд), Коутінью (Барселона), Уолес (Ганновер)

Форварди: Дуглас Коста (Ювентус), Роберто Фірміно (Ліверпуль), Габріел Жезус (Манчестер Сіті), Неймар (ПСЖ), Рішарлісон (Евертон), Вілліан (Челсі).

Матчі проти Уругваю та Камеруна відбудуться 16 та 20 листопада відповідно.

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