9-річний Мігель, син хавбека Евертона Аллана, хворий на алопецію, що супроводжується швидким випадінням волосся, про це написав сам футболіст у Instagram.

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Щоб хлопець менше почувався дискомфортно, хавбек "ірисок" поголився налисо і навіть дозволив сину попрацювати над своєю зачіскою. Судячи з посмішки Мігеля, основний меседж свого батька він зрозумів.

У нинішньому сезоні АПЛ Аллан провів 12 матчів. Нагадаємо, Евертон влітку придбав бразильця у Наполі за 25 млн євро.

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