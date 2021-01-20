Матч Алькояно – Реал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

Лунін дебютує за Реал в пекельних умовах – з провальною обороною і прокляттям Зідана

Андрій Лунін вперше виходить на поле у футболці Реала в офіційному матчі. Підписавши контракт з Мадридом у 2018 році, українець чекав дебюту майже тисячу днів. Він поневірявся по орендах, а за Реал грав тільки у товариських матчах. З цього сезону Лунін перебуває в статусі другого голкіпера "вершкових", однак до сьогодні ворота команди незмінно захищав Тібо Куртуа.

Стартовий склад Реала: Лунін – Одріосола, Мілітао, Чуст, Марсело – Вальверде, Каземіро, Іско – Лукас, Маріано, Вінісіус.

Запасні: Куртуа, Альтубе, Азар, Кроос, Бензема, Асенсіо, Менді, Бланко.

Алькояно – Реал: онлайн-трансляція матчу за участю Луніна